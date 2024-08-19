İş Gücü İstatistikleri Değerlendirildi: İstihdam Artıyor

İşsizlik Oranında Düşüş ve İstihdamda Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam istatistiklerini güncel verilerle değerlendirdi. Bakan, "İşsizlik oranlarında Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimize uygun bir seyir devam ediyor," dedi.

İstihdamda Önemli Artış

Bakan Işıkhan, TÜİK tarafından yayımlanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bu çerçevede, 2024 yılının ikinci çeyreğinde istihdamın 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştığını, istihdam oranının ise 1,3 puanlık bir artışla %49,6 seviyesine geldiğini kaydetti.

İşsizlikte Düşüş

İşsiz sayısının bir önceki yıla göre 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişiye gerilediğini açıklayan Işıkhan, işsizlik oranının da 0,9 puanlık bir düşüşle %8,8 seviyesine indiğini belirtti.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Düşüşte

Genç işsizlik oranının 2023 yılı 2. çeyreğine göre 1,4 puanlık azalışla %16,3'e gerilediğini açıklayan Bakan, istihdam dostu politikalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Işıkhan, "Yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerin desteğiyle başaracağız," dedi.