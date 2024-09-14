İş İnsanları Yağmaya Teşebbüs Eden Suç Çetesi Davası

İstanbul'da Suç Çetesi Davası Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, ortaklık yaptıkları iş insanlarını yağmaya teşebbüs etmekle suçlanan 23 sanığa hapis cezası talep edildi.

İddianamenin Detayları

Suç örgütünün elebaşı Ahmet Yakut ve oğlu Cüneyt Yakut'un, isteklerine uymayı reddeden iş insanlarından Ali Kerim Diler ile diğer mağdurlara karşı tehdit ve zor kullanarak menfaat elde etmeye çalıştıkları belirtildi. İlgili Müştekilerin İfadeleri

Müşteki Aydın Mıstaçoğlu, Kırgızistan'da yapılan ticaretin sona ermesinin ardından bu kişilerin kendisinden para talep ettiğini ve öldürülme tehdidi aldığını ifade etti.

Silahlı Saldırı Planları

İddianamede, sanıkların, diğer sanıkları kullandıkları ve silahlı saldırılar düzenlemek için başka suç örgütleriyle irtibat kurdukları belirtildi. Özellikle, Mıstaçoğlu'nun Kırgızistan'daki otelinde suikast planları yapıldığı iddia edildi.

Ceza İstemleri ve Mahkeme Süreci

Ahmet ve Cüneyt Yakut'un, 5 müştekiye karşı yağmaya teşebbüs ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda 86 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıkların da çeşitli suçlardan yargılanacakları bildirildi.

Davanın bir sonraki duruşması 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.