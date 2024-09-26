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İş Sanat Yeni Sezonu 7 Kasım'da Pekinel İkizleri ile Açılıyor

İş Sanat, yeni sezonunu Güher ve Süher Pekinel konseriyle açıyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:16
İş Sanat Yeni Sezonu 7 Kasım'da Pekinel İkizleri ile Açılıyor

İş Sanat'ın Yeni Sezon Başlangıcı

İş Sanat’ın 2023-2024 sezonu, Güher ve Süher Pekinel’in Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile gerçekleştireceği konserle 7 Kasım tarihinde başlayacak.

Tanıtım Etkinliği

Soho House'da düzenlenen yeni sezon programı tanıtımına katılan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, bu sezonda Türkiye ve dünyadan önemli sanatçıların yanı sıra genç yeteneklerin de sahne alacağını duyurdu. Üreten, Türkiye İş Bankası'nın müzelerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Özel Etkinlikler ve Sergiler

Uygulamada yer alan müzelerin yeni sergileri hakkında bilgi veren Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde açılacak serginin 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' olduğunu açıkladı. İş Sanat, konser ve müze etkinlikleri ile sanatseverlerle buluşacak.

Sanat Yönetmeninin Açıklamaları

Defne Turaç, 25. sezon programının zengin bir içerikle hazırlandığını belirterek, hedge yapılacak olan uluslararası sanatçılar, klasik müzik toplulukları ve yerli projelere değindi.

Sezonun Öne Çıkan Sanatçıları

  • Alfredo Rodriguez: 26 Kasım'da konser verecek.
  • Zoltan Darago: 5 Aralık'ta Bach eserleri ile sahne alacak.
  • Patricia Kopatchinskaja: 29 Ocak'ta tiyatral performans sergileyecek.
  • I Solisti di Pavia: 26 Şubat'ta Giuseppe Gibboni ile birlikte sahne alacak.
  • CHAARTS: 17 Nisan'da 'The American Beauty Project' ile sahne alacak.

Özel Projeler

İş Sanat'ın programına özel olarak hazırlanan projeler arasında, ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim’in katılacağı Anneler Günü Resitali yer alacak. Ayrıca, Zuhal Olcay’ın tüm hayatına dokunan şarkılarla sahne alacağı performansı da dikkat çekiyor.

Parlayan Yıldızlar ve Ücretsiz Etkinlikler

Gelecek vadeden genç sanatçıların sahne deneyimi kazandığı 'Parlayan Yıldızlar' programı devam edecek. Ücretsiz etkinlikler olarak edebiyat müzik dinletileri, Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye tarafından düzenlenecek.

Tüm etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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