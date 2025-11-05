İscehisar'da düğünlerde havaya ateş: 3 gözaltı, çok sayıda silah ele geçirildi

Afyonkarahisar İscehisar'da düğünlerde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı; operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:42
İscehisar'da düğünlerde havaya ateş: 3 gözaltı, çok sayıda silah ele geçirildi

İscehisar'da düğünlerde havaya ateş: 3 gözaltı, çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen soruşturma ve yapılan incelemeler sonucunda A.S., Y.G. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AFYONKARAHİSAR'IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE DÜĞÜN VE EĞLENCELERDE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALARA YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR'IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE DÜĞÜN VE EĞLENCELERDE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALARA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi