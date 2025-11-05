İscehisar'da düğünlerde havaya ateş: 3 gözaltı, çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen soruşturma ve yapılan incelemeler sonucunda A.S., Y.G. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

