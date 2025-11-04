İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı İstanbul’da: Suriye Oturumları Ön Plana Çıktı

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:30
50 ülkeden bakan ve heyetlerle Suriye gündemi ağır bastı

Bu yıl İstanbul’da düzenlenen İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı, 50 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı programında özellikle Suriye oturumları öne çıktı.

Bakanlar Çalışma Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden bakanlar ve heyet başkanları katıldı. Suriye tarafından ise Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar ve Suriye Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Safwat Abdulhamid Raslan hazır bulundu.

Gündemde, Suriye’nin altyapısının yeniden tesisi, istihdamın artırılması, yatırımların teşviki, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasite inşası gibi kritik başlıklar yer aldı. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’nin uzun yıllar sonra İSEDAK çatısı altında yeniden yer almasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı ve buluşmanın dayanışma ile yeniden inşa çabalarına katkı iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz, İSEDAK bünyesinde başlatılan İSEDAK Suriye Programı ile Suriye’de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine güçlü destek verileceğini hatırlattı. Programın ihtiyaç analizi, danışman desteği, eğitim programları ve saha çalışmalarını kapsayacağını belirten Yılmaz, ticaret, mali işbirliği, dijital dönüşüm, ulaştırma ve iletişim, KOBİ veritabanı inşası ile program ve strateji yönetimi gibi alanlarda planlanan projelerin Suriye refahına katkı sunacağını ifade etti.

Toplantıda İİT üyesi ülkelerden gelen bakanlar ve heyet başkanları da söz alarak ülkelerinin destek ve iş birliği perspektiflerini paylaştı. Suriyeli yetkililerin sunumları eşliğinde, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanları belirlendi ve program bu kapsamda sonlandırıldı.

Ayrıca toplantı çerçevesinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, kırsal ekonominin canlandırılması gibi konuları kapsayan özel oturumlar gerçekleştirildi. Haberlerde yer aldığı üzere, İSEDAK 41. Bakanlar Kapanış Oturumu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek ve program resmen sona erecektir.

