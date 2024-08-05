İsfahan'da Eğitim Amaçlı Patlama Sesleri Duyuldu

İsfahan Kentinde Üç Patlama Sesi

İran'ın merkezi İsfahan kentinde, son günlerde üç patlama sesi duyuldu. Bu olay, kentteki halk arasında endişeye yol açtı.

Patlamaların Nedeni Açıklandı

İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların ardında eğitim faaliyetlerinin yattığını belirtti. Cansari, bu durumu açıklayan tek yetkili isim olarak dikkat çekti.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Patlama anlarının görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Ancak, yetkililer tarafından konuya dair detaylı bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

İsfahan'ın Sepahan bölgesinde meydana gelen bu olayın, yerel halkın günlük yaşamını nasıl etkilediği ise henüz belirsizliğini koruyor.