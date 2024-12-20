İşgal Altındaki Batı Şeria'da Cami Kundaklandı: Irkçı Sloganlar Yazıldı

Batı Şeria'da Kundaklama Olayı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde bir camiyi ateşe verdi. Olay Marda beldesinde bulunan Birru’l Valideyn Camisi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, caminin büyük bir kısmı yangınla sarıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Bölge sakinleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sırasında cami duvarlarına “Araplara ölüm” gibi ırkçı sloganlar yazıldığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizildiği belirtildi.

Bu tür vandalizm eylemleri, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, olayın uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu.