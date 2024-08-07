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İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Kurban Sayısı 14'e Yükseldi

Son 24 saat içinde Batı Şeria'da 14 Filistinli hayatını kaybetti, sisyal kaynağa göre yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:39
İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Kurban Sayısı 14'e Yükseldi

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda son 24 saatte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, dünkü baskında yaralanan Filistinli genç Muhammed Ebu Hicab, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın vurulduğunu ve bu saldırı sonucunda beş Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, çeşitli bölgelere düzenlenen diğer baskınlarda da birçok yaralanma vakası yaşandı.

Artan Gerginlik ve Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filipinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı bildirildi. Bu süreçte toplamda 620 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişi yaralandı.

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