İşgal Altındaki Batı Şeria'da Saldırılar Devam Ediyor

İsrailli Yerleşimcilerin Saldırıları Sürüyor

Filistin topraklarını işgal eden İsrailli gruplar, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, bu saldırıda en az 6 araç ateşe verildi.

Yangına Müdahale Eden Ekiplere Saldırı

Bölgedeki yangın ihbarının ardından ambulans ve sivil savunma ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak yerleşimcilerin müdahale ekiplerine ateş açtığı bildirildi. Şans eseri, bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Artan Şiddet Olayları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ederken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıların da artış gösterdiği belirtiliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yapılan açıklamada, 2023 Ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik toplam 1490 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbetmiş durumda. Bu durum, uluslararası hukuk açısından yasa dışı bir durum olarak değerlendiriliyor. İşgal altındaki bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin hayatını zorlaştırdığı belirtiliyor.