İşgal güçleri abluka altına aldı Filistinlilerin göçü başladı: Han Yunus'tan Refah bölgesine yeni göç dalgası

Refah bölgesindeki şartlar, nüfusun 4 katına çıkmasıyla beraber katlanılmaz oldu. Han Yunus'tan gelen göç dalgası, bölgedeki zorlukları daha da artıracak.

İşgal güçleri abluka altına aldı Filistinlilerin göçü başladı: Han Yunus'tan Refah bölgesine yeni göç dalgası
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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus, İsrail ordusunun abluka ve saldırılarına maruz kaldı. İsrail ordusu, Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ettikten sonra hem hava hem de kara operasyonları düzenledi. Han Yunus'un merkezi bombalanan Filistinliler, çoğu zaten evsiz kalmışken, Mısır sınırındaki Refah bölgesine göç etmek zorunda bırakıldı.

EŞEK ARABALARI İLE GÖÇ EDİYORLAR

Han Yunus'ta yaşayan Filistinliler, İsrail'in artan saldırıları karşısında kışın ortasında göç etmek zorunda kaldı. Birkaç eşyalarını yanlarına alıp yola çıkan Filistinliler, araç bulamadıkları için eşek arabalarını kullandı. Göç edenlerin büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bazı çocuklar, soğuktan tükenip yollarda uyuyakaldı. Kameralar, Refah'a ulaşan yaralı Filistinlileri de görüntüledi.

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Refah bölgesi, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nden kaçan Filistinlilerin akın ettiği bölge oldu. BM verilerine göre, Refah, 7 Ekim'den önce Gazze'de en az nüfus yoğunluğuna sahip bölgeydi ve yaklaşık 280 bin kişi yaşıyordu. Fakat İsrail saldırıları yüzünden Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin 1,9 milyonu evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evsiz kalan Filistinlilerin çoğu Refah'a sığındı.

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