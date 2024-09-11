İşgücü Uyum Programı'na Yüz Binlerce Başvuru

İşgücü Uyum Programı'na büyük ilgi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren İşgücü Uyum Programı (İUP) dahilinde toplam 358 bin 937 başvurunun yapıldığını duyurdu.

İstihdam dostu politikalar

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, istihdamı artırıcı politika uygulamalarına devam ettiklerini vurguladı. "İUP ile iş arayanlara, çalışma hayatında gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kadınların etkin katılımı

Bakan Işıkhan, başvuruların yüzde 74,7'sini yani 268 binini kadınların gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durum, kadın istihdamını artırma çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.