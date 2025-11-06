İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı

DES Genel Başkanı İshak Çelebi, 10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesinin anma kültürünü zayıflattığını; törenlerin okul ortamında, saat 09.05'te gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:12
DES Genel Başkanı uyarısı: Anma kültürü okulda yaşatılmalı

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım ile ilgili bu yıl yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelebi, "10 Kasım milletimizin ortak hafızasında ulusal bir yas günümüzdür. Her yıl okullarımızda; saygı duruşu, törenler, anma programları ve öğrencilerimizin Atatürk’ü anlamaya yönelik etkinlikleriyle büyük bir millet olma bilinci oluşturulmaktadır" dedi.

Açıklamanın devamında, bu yıl 10 Kasım tarihinin ara tatil dönemine denk getirilmiş olmasının öğretmenler, öğrenciler ve veliler nezdinde haklı bir üzüntü oluşturduğunu belirtti. Çelebi, Atatürk’ü anlamak ve anlatmanın özellikle eğitim kurumlarının asli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çelebi, "10 Kasım’ın okullar kapalıyken geçmesi; anma kültürümüzü zayıflatmakta, toplumsal duygu birliğini törensel bütünlükten uzaklaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

DES Genel Başkanı, "Her 10 Kasım saat 09.05’te tüm ülkede hayatın durması millet olma bilincini ve vatandaşlık aidiyetini pekiştirmektedir." ifadeleriyle, gelecekte ara tatil planlamalarının 10 Kasım’ı kapsamayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti ve Atatürk gibi milli bir değerin tartışmaya açılmaması çağrısında bulundu.

Çelebi sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu talebimiz herhangi bir polemiğe değil; tarihi sorumluluğumuza ve ulusal değerlerimize sahip çıkma bilincine dayanmaktadır. Atatürk’ü yalnızca anmak değil, anlamak ve yaşatmak için; 10 Kasım milletçe aynı anda, aynı duygu ile yaşanmalıdır."

