İshak Paşa Sarayı Ara Tatilde Küçük Misafirlerini Bekliyor

İshak Paşa Sarayı, Çocukları Tarihin Derinliklerine Taşıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor.

İlçenin güneyinde, tepelik bir alanda yükselen ve çevresinde sarp dağların yer aldığı Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı, yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilmiş olan bu tarihi yapının cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları gibi çeşitli bölümlerini gezerek geçmişe yolculuk yapıyor.

Mimari Zenginlikleriyle Tarihi Bir Deneyim

Sarayın mimari dokusu, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko stillerinin izlerini taşıyor. Ziyaretçiler ayrıca, aynı bölgede bulunana İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi gibi tarihi alanları da keşfediyor.

Yaz aylarında yoğun biçimde ziyaretçi alan bu mekan, ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar ve aileleri misafir ediyor.

İzmir'den gelen Bahattin Kılıç, AA muhabirine Türkiye'nin zengin bir tarihe sahip olduğunu ve İshak Paşa Sarayı'nın bu tarihin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kılıç, "Her adım attığımızda bir tarih var. Bu tarih anlatılmaz. Tarih yaşanır derler ya, herkesin gelip burada bu tarihi yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Özlem Aldı ise İshak Paşa Sarayı'nı ilk kez ziyaret ettiğini ve tarihi yapı içerisinde geçmişi adeta yeniden yaşadığını söyledi.

Çocuklardan Emre Kadir Erdoğan, ara tatilde İshak Paşa Sarayı'na geldiğini ve bu tarihi alanı gezmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Merve Uçar da tarihi yapıdan etkilendiğini ve tatilini kitap okuyarak, ders çalışarak geçirmenin yanı sıra gezmeyi de tercih ettiğini anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.