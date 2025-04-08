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İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 17 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi önemiyle bir kez daha dikkatleri çekti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:34
İshak Paşa Sarayı Bayramda 17 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli yapılarından biri olarak 9 günlük bayram tatilinde toplamda 17 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ayrıca, İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi de bu tarihlerde ilgi gören diğer bir mekan oldu.

İshak Paşa Sarayı'nın Tarihi ve Mimari Özellikleri

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen İshak Paşa Sarayı, etkileyici mimarisi ile dikkat çekiyor. Sarayın yerleşkesi, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları gibi çeşitli yapıları içeriyor ve bu sebeple yılın her döneminde <ziyaretçi çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu tarihi yapı, Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimari izlerini taşıyor. Ramazan Bayramı tatili sırasında yapılan ziyaretlerin sayısındaki artış ise dikkat çekici oldu.

Diğer Ziyaretçi Noktaları

Bayram tatilinde ziyaret edilen diğer tarihsel yapılar arasında Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi de bulunuyor.

Kültür ve Turizm Müdürü Açıklama Yaptı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, İshak Paşa Sarayı'nın inşaatının 99 yıl sürdüğünü belirtti. Her yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlayan bu tarihi mekanın, özellikle bayram dönemlerinde ziyaretçi akınına uğradığını ifade etti.

Altun, "Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Ülkenin her yerinden ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler burada adeta tarihi yaşıyor. Bayram tatilinde İslami alimi Ahmed-i Hani ve İshak Paşa Sarayı'nı yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti," dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak Paşa Sarayı ve İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, 9 günlük bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden İshak Paşa Sarayı ve İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, 9 günlük bayram tatilinde 17 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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