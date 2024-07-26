İshak Paşa Sarayı'nda Aşure İkramı

Doğubayazıt'ta Geleneksel Aşure İkramı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, muharrem ayı münasebetiyle bir aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Ağrı Valiliği koordinesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlendi.

Programın Detayları

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, katılımcılara yaptığı konuşmada bu yıl gerçekleştirilen Aşure-i Nuh programının ikinci kez yapıldığını vurguladı. Altun, “Aşure-i Nuh'un tescil çalışmaları tamamlanmaya yaklaşıyor. Yakın zamanda bu yerel lezzetin Ağrı için tescilleneceğini duyuracağız.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara Aşure İkramı

Etkinlikte Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can da söz aldı. Program sonunda Kaymakam Murat Ekinci ve beraberindekiler, katılımcılara aşure dağıttı. Bu gelenek, yerel kültür ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.