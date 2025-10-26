İshak Paşa Sarayı'nda farkındalık temizliği

İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği

Doğubayazıt Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı'nın ortak etkinliği

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay gönüllüleri, kurum amirleri ve vatandaşlar tarihi mekan, Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekinci, AA muhabirine etkinliği farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Çevremizin daha düzenli olması için halkımıza örnek olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bundan sonraki süreçte çevremizi ve bu güzel değerlerimizi daha temiz tutmaya davet ediyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.

Etkinliğin ardından Kızılay, katılımcılara ikramda bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı.