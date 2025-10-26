İshak Paşa Sarayı'nda farkındalık temizliği

Doğubayazıt Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi çevresinde farkındalık temizliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 16:32
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay gönüllüleri, kurum amirleri ve vatandaşlar tarihi mekan, Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekinci, AA muhabirine etkinliği farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Çevremizin daha düzenli olması için halkımıza örnek olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bundan sonraki süreçte çevremizi ve bu güzel değerlerimizi daha temiz tutmaya davet ediyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.

Etkinliğin ardından Kızılay, katılımcılara ikramda bulundu.

