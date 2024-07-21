İshak Paşa Sarayı'nda Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu

İshak Paşa Sarayı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında kabul edilen İshak Paşa Sarayı, hafta sonu görkemli yapısıyla yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Osmanlı'nın En Görkemli Yapıları Arasında

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'nın Lale Devri döneminde inşa edilmiş olup, Doğubayazıt'ın güneyinde, çevresi sarp dağlarla kuşatılmış bir tepe üzerinde konumlanmaktadır. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan bu tarihi yapıda, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer almaktadır.

Hafta Sonu Ziyaretçileri Ağırlıyor

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan İshak Paşa Sarayı, bu hafta sonu özellikle kalabalıklaştı. Ziyaretçiler, sarayın yanı sıra çevresindeki Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi gibi tarihi yerleri de gezerek vakit geçiriyor.

Gezginlerin Yorumları

Bekir Çamdere, AA muhabirine verdiği demeçte, "Konya'dan arkadaş grubumuzla birlikte İshak Paşa Sarayı'na geldik. Van'dan sonra Ağrı'ya geçtik. Ben gezmeyi çok seven biriyim, bugün Ağrı'nın tarihi güzelliklerini görmek için buradayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gezdik, burası gerçekten çok güzel. Bu kadar yol gelip gezmeye değdi." şeklinde görüşlerini belirtti.