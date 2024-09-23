Ishikawa Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Ishikawa'da Sel Felaketi

Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaletinde, Noto ve Suzu bölgelerini etkileyen şiddetli yağışlar sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi ve 10 kişi kayboldu.

Sel ve Toprak Kaymaları

Yerel haber ajansı Kyodo News tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları, bölgedeki durumu ciddi şekilde etkiledi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve sel sularına kapılan 10 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yetkililer, birçok kişinin bölgeye mahsur kaldığını ve yaşanan felaketler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını yürütmenin zorlaştığını vurguladı. Ayrıca, Noto ve Suzu bölgelerinin, eylül ayında normalden iki kat fazla yağış aldığını ifade etti.