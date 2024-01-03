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İsias Oteli davası başladı: 72 kişiye mezar olmuştu

İsias Oteli davası başladı: 72 kişiye mezar olmuştu Adıyaman'da, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'tan kaynaklanan depremler sonucu çöken ve 72 kişinin öldüğü İsias Oteli ile ilgili dava başladı. Aralarında KKTC'den gelen sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin ölümüne sebep oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 11 sanık, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 ay ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanıkların, binanın yapımında bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara uymadıkları belirtiliyor.