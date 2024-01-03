İsias Oteli davası başladı: 72 kişiye mezar olmuştu
Adıyaman'da, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'tan kaynaklanan depremler sonucu çöken ve 72 kişinin öldüğü İsias Oteli ile ilgili dava başladı. Aralarında KKTC'den gelen sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin ölümüne sebep oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 11 sanık, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 ay ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanıkların, binanın yapımında bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara uymadıkları belirtiliyor.
Adliyenin zemin katında bulunan konferans salonunda görülmeye başlanan duruşmada, sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşma, sanıkların kimlik bilgilerinin alınmasıyla başladı. Duruşmada, 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi sanıklara suçlamaları yöneltti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, depremde yaşamını yitiren KKTC vatandaşlarının aileleri ve avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı. Üstel, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Üstel, depremde hayatını kaybeden 50 bin kişi arasında KKTC'li sporcuların ve öğretmenlerin de olduğunu belirtti. Üstel, şampiyon melekler olarak andığı sporculara rahmet diledi.