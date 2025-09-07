İşiba Şigeru İstifa Etti: Sangiin Seçimleri Sonrası LDP'de Liderlik Değişiyor

İşiba Şigeru İstifa Etti

Temmuz Sangiin seçimleri sonrası Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden ayrılma kararı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, temmuzda gerçekleştirilen Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinin hükümet üzerinde oluşturduğu etkiye vurgu yaptı.

"Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım" dedi.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito olarak meclis çoğunluğunu kaybettiklerini anımsatarak, parti hedeflerinin tutturulamadığını söyledi. Seçimlerde LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini ve bu nedenle hem Başbakanlık hem de LDP Genel Başkanlığı görevlerinden ayrılacağını açıkladı.

İşiba, iktidar partisinin seçim mağlubiyetine rağmen "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savundu ve istifasıyla partide "kesin bir bölünmeyi önlemeyi" hedeflediğini belirtti.

İşiba, LDP lideri olarak beklentileri karşılayamamasından dolayı derin pişmanlık duyduğunu vurguladı: "(LDP'de) 'Ben mutlu olduğum sürece sorun yok' diye düşünen bir partiye dönüşmemeli. Hoşgörü ve kapsayıcılığın var olduğu gerçek bir halk partisi olması gerekir. Görevimden bu şekilde istifa etmek zorunda kaldığım için Japonya halkından özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Kamuoyunun özellikle siyaset ve para konularına olan güvensizliğini halen gideremedik. Bu, benim en büyük pişmanlığım."

Ayrıca İşiba, ABD ile gümrük vergisi anlaşmasına yönelik müzakere sürecinin istifa gerekçeleri arasında olduğunu belirterek, müzakerelerin "bir dönüm noktasına ulaştığını" savundu.

İşiba, kendisinden sonra seçilecek LDP liderinden, ABD dahil ülkesinin bölgesel ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler sürdürmesini beklediğini söyleyerek, hafta içinde yapılması beklenen LDP liderlik seçiminde yarışmayacağını açıkladı.

Seçimlere ilişkin ayrıntılarda, Japonya'da üst mecliste 3 yılda bir yapılan seçimlerle toplam 248 sandalyenin yarısının belirlendiği 20 Temmuz seçimlerinde, iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri ortaya çıkmıştı. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu hedeflediği en az 50 sandalye hedefine ulaşamayarak üst mecliste çoğunluğu kaybetti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için gereken 125 sandalyeye erişememişti. Böylece 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu kaybeden iktidar, bu yıl da üst mecliste aynı kaderi yaşadı.