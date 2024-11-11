İşiba Şigeru, Japonya'nın 103. Başbakanı Olarak Yeniden Göreve Geldi

İşiba Şigeru, Japonya'nın 103. Başbakanı Olarak Yeniden Seçildi

Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru, ulusal mecliste yapılan seçim sonrasında yeniden başbakanlık görevine getirildi. 27 Ekim'deki erken genel seçim sonrası gerçekleştirilen başbakanlık seçimi, İşiba'nın liderliğinde önemli bir siyasi tablo ortaya koydu.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Seçim öncesinde, LDP lideri ve başbakan İşiba, kabinesini sabah saatlerinde istifa ettirdi. Ulusal meclisteki başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday, 233 oya ulaşamadı. İkinci turda, İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Sonuç olarak, İşiba 221 oy alarak, resmi olarak Japonya'nın 103. başbakanı seçildi. Noda ise 160 oyda kaldı.

Azınlık Hükümeti Beklentileri