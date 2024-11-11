İşiba Şigeru, Japonya'nın 103. Başbakanı Olarak Yeniden Göreve Geldi

İşiba Şigeru, Japonya'nın 103. Başbakanı Olarak Yeniden Seçildi
Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru, ulusal mecliste yapılan seçim sonrasında yeniden başbakanlık görevine getirildi. 27 Ekim'deki erken genel seçim sonrası gerçekleştirilen başbakanlık seçimi, İşiba'nın liderliğinde önemli bir siyasi tablo ortaya koydu.
Seçim Süreci ve Sonuçlar
Seçim öncesinde, LDP lideri ve başbakan İşiba, kabinesini sabah saatlerinde istifa ettirdi. Ulusal meclisteki başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday, 233 oya ulaşamadı. İkinci turda, İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Sonuç olarak, İşiba 221 oy alarak, resmi olarak Japonya'nın 103. başbakanı seçildi. Noda ise 160 oyda kaldı.
Azınlık Hükümeti Beklentileri
Yeniden başbakan seçilen İşiba, gazetecilere "Tüm taraflara karşı samimi bir yaklaşım sergileyeceğim" 27 Ekim'de yapılan erken genel seçimde LDP, iç bağış fonu skandalının etkisiyle büyük güç kaybına uğradı. LDP'nin sandalye sayısı 247'den 191'e, koalisyon ortağı Komeito ise 32'den 24'e düştü. LDP-Komeito koalisyonu, çoğunluk için toplamda ihtiyaç duyduğu 233 sandalye sayısına ulaşamamış durumda. İşiba, LDP kongresinde liderliği üstlendikten sonra, eylül sonunda erken seçim çağrısında bulundu ve 9 Ekim'de meclisi feshetti. Ancak bu ani seçim stratejisi, LDP'nin meclisteki çoğunluğunu kaybetmesine neden oldu. Ulusal basında, muhalefet bloğunun cesaretlendiği ve LDP'nin politikalarında tavizler verebileceği yorumları yapılıyor. Japonya'da son 30 yıldır bir ilk: Başbakan, meclis seçimlerinin ikinci turunda seçildi. En son bu durum, Murayama Tomiiçi liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin başbakanlığı devraldığı Haziran 1994'te yaşanmıştı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi. İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi. Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi. İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi.
Erken Genel Seçim Karnesi
Seçim Stratejisi ve Sonuçları
İkinci Tur Seçimi Tarihi
27 Ekim'de yapılan erken genel seçimde LDP, iç bağış fonu skandalının etkisiyle büyük güç kaybına uğradı. LDP'nin sandalye sayısı 247'den 191'e, koalisyon ortağı Komeito ise 32'den 24'e düştü. LDP-Komeito koalisyonu, çoğunluk için toplamda ihtiyaç duyduğu 233 sandalye sayısına ulaşamamış durumda.
İşiba, LDP kongresinde liderliği üstlendikten sonra, eylül sonunda erken seçim çağrısında bulundu ve 9 Ekim'de meclisi feshetti. Ancak bu ani seçim stratejisi, LDP'nin meclisteki çoğunluğunu kaybetmesine neden oldu. Ulusal basında, muhalefet bloğunun cesaretlendiği ve LDP'nin politikalarında tavizler verebileceği yorumları yapılıyor.
Japonya'da son 30 yıldır bir ilk: Başbakan, meclis seçimlerinin ikinci turunda seçildi. En son bu durum, Murayama Tomiiçi liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin başbakanlığı devraldığı Haziran 1994'te yaşanmıştı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi. İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi.
Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi. İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi.