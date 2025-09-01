DOLAR
Işıkhan: Ekonomi 2. Çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü, işsizlik yüzde 8'e geriledi

Bakan Işıkhan, OVP ve destekleyici politikalar sayesinde ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüme ve işsizlik oranının yüzde 8'e gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:02
Bakan Işıkhan büyüme ve istihdam verilerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Böylelikle 20 çeyrektir kesintisiz büyüme devam ediyor. Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını destekleyici diğer politikalarımızın etkisiyle istihdamda da olumlu sonuçlar alıyoruz. Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranı, 27 aydır tekli hanelerde gerçekleşiyor. Ülkemizde ve küresel alanda yaşanan gelişmelere cevaplar üretebilen, etkin ve koordinasyon içerisinde gayretle çalışan ekonomi yönetimimiz ile hedeflerimize ulaşacağız."

