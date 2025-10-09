Işıkhan: Gazze Ateşkesi ve 1967 Sınırlarında Bağımsız Filistin Hedefi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak amaçlarının Gazzeli mazlumların gözyaşını, bölgede yaşanan katliamları ve yıkımı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

"Gazze'de sağlanan ateşkes umut ediyoruz ki tüm Filistin için hayırlı sonuçları beraberinde getirir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu tüm dünyaya Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdi. Türkiye, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için gayretli mücadelesine devam edecek."

Işıkhan'ın açıklaması, Türkiye'nin diplomatik tutumunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunu ön plana çıkardı.