Işıkhan: "Kayıt Dışılık Kadınların Geleceğini Tehlikeye Atıyor" — Mardin İş Pozitif Kapanışı

Işıkhan, Mardin'de İş Pozitif Kapanış Programı'nda konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada, kayıt dışılığın çalışma hayatının tamamını ve özellikle kadınların sosyal güvenliğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsü olduğunu vurguladı.

Proje hedefi ve başlangıcı

Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla 2024 yılının şubat ayında İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz, kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmelerini sağlayacak İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesi'ni başlatmıştık." dedi ve kayıtlı istihdamı yükseltecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek tüm proje ve programları hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Elde edilen somut sonuçlar

Bakanlığın verilerine göre proje kapsamında şu sonuçlar paylaşıldı: 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesi sağlandı. Ayrıca 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Engelli kadınlara yönelik 81 bin 279 "Engelli iş koçluğu" hizmeti sunuldu.

Diğer desteklerle ilgili sayılar ise şöyle: 71 bin 185 kadın İŞKUR "İş kulübü" hizmetlerinden, 76 bin 855 kadın İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kurslarına katıldı. Ayrıca 227 bin 998 kadın Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı'ndan (İUP) yararlandırıldı.

Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nda öğrencilerin yüzde 61'inin kadın olduğunu, süreci destekleyen "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ve "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" gibi uygulamalarla sürecin daha etkin hale getirildiğini söyledi.

Vurgu: Kayıt dışılıkla mücadele ve kadınların güçlenmesi

Bakan Işıkhan, "Kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür" ifadelerini kullanarak, bu tabloyu değiştirme hedefinde önemli mesafe kat ettiklerini belirtti.

Yerel ve siyasi destek mesajları

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, konuşmasında "Kadın, eştir, annedir ve ailenin kalbidir. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur ve millet güçlü olur" diyerek kadınların güçlenmesinin toplumun refahı ve ilerlemesi için önemine dikkat çekti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve bunun ülkenin geleceği için kritik olduğunu belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta ise programın ülke genelinde tanıtım etkinlikleriyle yaygınlaştığını, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kadın bu program sayesinde istihdamla buluşmuştur" sözleriyle projenin etkisini özetledi.

Teşekkürler ve ileriye dönük planlar

Işıkhan, projeye katkı sağlayan İŞKUR Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Samet Güneş, İŞKUR İl Müdürlüğü, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve tüm kurumlara teşekkür etti. Ayrıca Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için şükran sundu.

Bakanlık olarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma ile kayıtlı istihdama yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüleceği; esnek çalışma modelleri, yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu uygulamalar geliştirilmesine devam edileceği ifade edildi.

Program ve katılımcılar

Konuşmaların ardından en fazla kadın istihdamı sağlayan iş insanlarına plaket verildi. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur, iş insanları ve çok sayıda kadın katıldı.

