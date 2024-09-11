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İSİPAB'dan İsrail'in Filistin'e Saldırılarına Durdurma Çağrısı

İSLAM İŞBİRLİĞİ PARLAMENTO BİRLİĞİ, İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARINA SON VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 05:19
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 05:19
İSİPAB'dan İsrail'in Filistin'e Saldırılarına Durdurma Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nden Kritik Açıklama

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası topluma İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze halkına gıda ile ilaç ulaştırılması yönünde çağrıda bulundu.

Rabat Deklarasyonu Yayınlandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan İSİPAB İcra Komitesinin 52. toplantısının ardından Rabat Deklarasyonu duyuruldu.

Bildiride, özellikle uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarının acilen durdurulması, Filistin topraklarındaki ablukanın kaldırılması, Gazze'ye gıda ve ilaç temin edilmesi ile Filistin halkının uluslararası koruma altına alınması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Ayrıca bildiride, dünya genelindeki çok taraflı parlamento kuruluşları ve ulusal parlamentoların, İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak üzere işbirliği yapmaları gerektiği belirtildi.

Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve Filistin meselesinin adil bir biçimde çözülmesi için müzakere gündeminin öncelikli olması gerektiği kaydedildi. Toplantıda İsrail ve Filistin arasında esir takası anlaşması yapılmasının da önemli olduğu ifade edildi.

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