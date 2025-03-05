İSİPAB Türk Grubu Başkanı Abdürrahim Dusak, Müslümanların Zorluklarla Mücadeleye Devam Edeceğini Açıkladı

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Müslümanların Mücadelesini Destekleyecek

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Müslümanların karşılaştığı zorluklarla mücadelelerini her platformda sürdüreceklerini ifade etti.

Ramazan ve Filistin Zulmü

Dusak, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, ramazanın bir paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti. Bu dönemin, Filistin’de yaşanan zulmü bir kez daha hatırlattığını dile getiren Dusak, Gazze'deki iftar sofralarının dünya vicdanına güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı. Bu sofraların yaşanan adaletsizliği de hatırlattığını belirtti.

İslam Dünyasının Birliği Üzerine Vurgular

Türkiye’nin, İslam dünyasının birliğini güçlendirme noktasında tarihi bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Dusak, İslamofobinin küresel ölçekte sistematik bir nefret politikası haline geldiğini ve İslam düşmanlığının kültürel ırkçılık gibi yayıldığını aktardı.

Kutsal Kitaba Yönelik Saldırılar

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in artan bir saldırganlıkla hedef alındığını belirten Dusak, bu eylemlerin sadece İslam’a değil, insanlık onuruna da yapılmış saldırılar olduğunu ifade etti. Batı toplumlarındaki özgürlük söylemleri adı altında meşrulaştırılan İslam karşıtlığı sorununun, Müslümanları dışlama çabası olduğuna dikkat çekti.

Somut Adımlar ve Dayanışma Çağrısı

Dusak, İslam düşmanlığına karşı aktif bir rol üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı. "Müslümanların karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Gücümüz, birliğimizdedir. Filistin'den Arakan'a, Suriye'den Keşmir'e kadar her mazlumun umudu olan İslam dünyası, sadece dayanışmayla bu zorlukların üstesinden gelebilir" dedi. Ayrıca, İslam coğrafyasında dökülen kanların Batı'nın ikiyüzlü sessizliği karşısında unutulmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.