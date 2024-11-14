İşitme Kayıplı Bebeklerde Erken Tanı ve Tedavi Hayati Önem Taşıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, işitme kayıplı bebeklerde erken tanı ve tedavinin, çocukların ileriki yaşlarda yaşayabileceği rahatsızlıkların önüne geçtiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatİf Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu" için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, iç kulak hastalıklarının işitme kaybı ve denge bozukluklarıyla kendini gösterdiğini ifade etti.

İşitme kaybının dünya genelinde en sık görülen duyusal hastalıkların başında geldiğini belirten Ocak, "Dünyada yaklaşık 600 milyon insan işitme kaybı yaşıyor ve bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor." dedi.

Ocak, işitme kayıplarının her yaşta görülebileceğini dile getirerek, özellikle bebeklik dönemindeki işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'de her 1000 doğumda 2-3 çocuk işitme kayıplı doğuyor. Doğumsal problemler arasında en sık görüleni açık ara işitme kaybıdır. Bu nedenle her yeni doğan çocuğa işitme testi yapılır. Bazı bebekler bu testten geçemez ve sağır tanısı alır. İşitme kaybı nedeniyle bu çocuklarımızı hızlı bir şekilde tedavi etmemiz gerekmektedir. Günlük hayatımızda en çok ileri yaşa bağlı işitme kayıpları görmekteyiz, ancak bebeklik dönemindeki işitme kayıpları da en az bu durum kadar önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, başarılı sonuçlar almamız açısından son derece kritik."

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