İskandinav Ülkeleri, NATO ile Askeri İşbirliğini Güçlendirecek

İskandinav Ülkelerinden NATO'ya Destek Vurgusu

İskandinav Savunma İşbirliği (NORDEFCO) üyeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç, NATO'nun bölgesel girişimlerini desteklemek amacıyla askeri işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Bu açıklama, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen toplantının ardından yapıldı.

Askeri İşbirliği Güçlendiriliyor

Açıklamada, NATO üyesi olarak İskandinav ülkelerinin “birbirlerine ve diğer müttefik ülkelere destek” vereceği ve NATO'nun her bir parçasının korunacağı ifade edildi. Ayrıca, askeri işbirliğinin artırılarak NATO'nun “bölgesel savunma girişimlerine” destek verileceği vurgulandı.

Artan Belirsizliklere Karşı Birlik Mesajı

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sergilediği hasımca tutum dolayısıyla bölgede artan belirsizlik karşısında “bir ve güçlü” kalınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'ya verilen “sarsılmaz destek” konusuna da dikkat çekildi.

NORDEFCO'nun Önemi

2009 yılında kurulan NORDEFCO, üye ülkelerin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin teşvik edilmesi hedefini taşımaktadır.