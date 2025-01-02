İskandinavların İngiltere'ye Vikinglerden Önce Göçtüğü Belirlendi

İskandinavların İngiltere'ye Tarihi Göçü

İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü'nden araştırmacılar, İskandinavların Vikinglerden önce İngiltere'ye göç ettiklerini kanıtlayacak çarpıcı bir buluşa imza attı. Yapılan incelemeler, Avrupa'daki göçlerin tarihine dair daha önce bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkaran yeni bir genetik analiz yöntemi olan "Twigstats" ile gerçekleştirildi.

Twigstats ile Göç Dönemlerinin Analizi

1500’ün üzerinde Avrupalı genoma uygulanan bu yöntem sayesinde, demir çağı, Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, erken Orta Çağ "göç dönemi" ve Viking Çağı'nı kapsayan MÖ 1-1000 yüzyıllarında yaşamış olan kişilerin genetik izleri incelendi. Araştırmacıların belirttiğine göre, bu metod genetik açıdan benzer gruplar arasındaki farklılıkların hassas ölçülmesini sağlıyor.

Cermen Kavimlerinin Güney Göçü

Kuzey Almanya ve İskandinav bölgelerinde yaşayan Cermen kavimlerinin bu dönem boyunca güney yönünde göç ettiklerini ortaya koyan araştırma, bu halkların genetik izlerine Almanya, İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere'nin güneyinde rastlandığını gösterdi. Çalışmalar, bu grupların göç ettikleri bölgelerde bulunan yerel nüfusla karıştıklarını ve bu etkileşimin iki ana bölgeden kaynaklandığını tespit etti.

İskandinav Kökenli İnsanların Varlığı

Araştırmacılar, 2. ile 4. yüzyıl arasında yaşamış bir gladyatörün soyu üzerinde yaptıkları incelemelerde, bu kişinin soyunun yaklaşık %25'inin erken Demir Çağı İskandinavya'sından geldiğini belirledi. Bu durum, MÖ 5. yüzyılda başlayan Anglosakson ve Viking dönemlerinden daha önce İngiltere topraklarında İskandinav kökenli insanların bulunduğunu kanıtlıyor.

Araştırma ve Gelecekteki Uygulamalar

Demir Çağı'nın sonundaki İskandinavya’ya yönelik göçlerin incelendiği araştırmada, Viking döneminde bu bölgeden Orta Avrupa'ya göç eden topluluklar da tespit edildi. Araştırmanın yazarlarından Leo Speidel, "Twigstats ile geçmişte göremediklerimizi görmeye başladık. Bu durum, Demir Çağı'nda Avrupa'nın kuzeyinden başlayıp Viking Çağı'na kadar tüm Avrupa'ya yayılan göçlerin izini sürmemizi sağlıyor" dedi. Speidel, bu yöntemin dünyadaki diğer nüfus gruplarına da uygulanabileceğine ve geçmiş topluluklara dair ulaşılmamış bilgilere erişmeyi umduklarına dikkat çekti. Bu önemli araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.