İskeçe Azınlık Okulu İçin Bina Sorunu Çözüm Bekliyor

İskeçe Azınlık Okulu'nda Bina Sorunu Devam Ediyor

Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi, yayınladığı mektupta yıllardır süregelen bina sorununa acil çözüm bulunmasını talep etti. Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Cemalettin Efendi tarafından imzalanan mektupta, ilgili kurumlardan şu ana kadar tatmin edici bir yanıt alınmadığı vurgulandı.

Somut Adım Atılmasını Bekliyorlar

Mektupta, yeni bir okul binası inşa edilmesi için somut adımların ivedilikle atılması gerektiği ifade edilerek, çelişkili yanıtların son bulması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran tarafından meclise sunulan soru önergeleri de mektupta yer aldı. Sorunun çözülmesi için yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Mağduriyetler Artıyor

Mektupta, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ciddi mağduriyetlere yol açan bu sorunun çözülmesindeki ihmallerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. “Çocuklarımızın ve azınlık eğitiminin kalitesini etkileyen bu meselede ciddiye alınmadığımızı üzülerek belirtiyoruz. Yıllardır bu konuda yaşanan ihmaller, yerel toplumu etkileyen önemli bir problem haline gelmiştir.” denildi.

Önceki Girişimler

İskeçe Azınlık Okulu Encümeni ve Okul Aile Birliği, Mayıs 2023'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de bir mektup göndererek aynı talepleri iletmişti. Ayrıca, Mart 2023'te Batı Trakya'yı ziyaret eden Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti, okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine dair Avrupa standartlarının çok sayıda ihlalini tespit etmişti.

Yetkililere Çağrı

Mektup, Eğitim Bakanlığı, Bina Altyapıları AŞ, İskeçe Belediyesi, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanı Hristodulos Topsidis, Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Eğitim Müdür Vekili Kosmidu Marigula, Azınlık Eğitimi Koordinatörü Simeonidis Vasilios ile İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Spiros Çilingiris'e gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.