İskenderun'da 14 Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlıların Güvenlik Kamerası Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kurtuluş Mahallesi'nde 12 Eylül'de 3 iş yerinden çalınan 14 cep telefonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; 2 zanlıdan K.G.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:31
İskenderun'da 14 cep telefonu çalan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüsü yayınlandı

Olayın ayrıntıları ve emniyet müdürlüğünün çalışması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'inin tutuklandığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kurtuluş Mahallesi'nde 12 Eylül'de 3 iş yerinden 14 cep telefonu'nun çalındığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Görüntüde, yüzlerini kıyafetle gizlemeye çalışan 4 şüpheli'nin çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyduğu görülüyor.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlıdan K.G.K. tutuklanmış, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

