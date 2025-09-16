İskenderun'da 14 Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlıların Güvenlik Kamerası Görüntüsü Ortaya Çıktı

İskenderun'da 14 cep telefonu çalan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüsü yayınlandı
Olayın ayrıntıları ve emniyet müdürlüğünün çalışması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'inin tutuklandığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kurtuluş Mahallesi'nde 12 Eylül'de 3 iş yerinden 14 cep telefonu'nun çalındığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Görüntüde, yüzlerini kıyafetle gizlemeye çalışan 4 şüpheli'nin çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyduğu görülüyor.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlıdan K.G.K. tutuklanmış, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.