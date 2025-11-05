İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İskenderun'da asayiş operasyonu: 3 kişi gözaltında

Hatay Emniyet Müdürlüğü iki ayrı olayın şüphelilerini tespit etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri iddiasıyla F.A., A.T. ve D.K. adlı üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile Barbaros Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana gelen aynı nitelikteki olayın şüphelileri olarak bu üç şahıs tespit edildi.

Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet tüfek ve 9 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.T. ile D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

