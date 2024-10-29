İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamında renkli bir fener alayı düzenlendi.

Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan kalabalık, bando eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Vatandaşların coşkusu dikkat çekti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Yürüyüş, şehitler anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Bu özel kutlama, Cumhuriyet'in önemini bir kez daha vurguladı.