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İskenderun'da Depremden Sonra Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı

İskenderun'da yıkılan okul yerine Ray Sigorta tarafından yaptırılan yeni okul, törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:23
İskenderun'da Depremden Sonra Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı

İskenderun'da Yeni Bir Eğitim Yuvası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine, Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan yeni okul törenle açıldı. Akarca Mahallesi'nde Yeni Bir Başlangıç

Akarca İlkokulu, depremler neticesinde ağır hasar görmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ray Sigorta arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeniden inşa edildi. 5 derslikli Ray Sigorta Umut İlkokulu, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Demiryürek'in Mesajı

Kaymakam Demiryürek, açılışda, 6 Şubat'taki felaketin ardından İskenderun'da 7 okulun ağır hasar gördüğünü hatırlatarak, “Ray Sigorta ailesine teşekkür ediyorum. Sadece Akarca Mahallesi'ne bir okul yapmadılar, ülkemize örnek olacak bir hizmet gerçekleştirdiler” dedi.

Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan'ın Açıklaması

Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, depremin toprakların kaderi olduğunu belirterek, “Bu felaketlerden, birlik ve beraberlik duygularımızla çıkmayı başardık. Kadim şehrimize umut olabilecek bir eser inşa ederek geleceğimizin aydınlık nesillerine katkıda bulunmak istedik” ifadelerine yer verdi. Tören ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı ve protokol üyeleri, okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Açılışta, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de yer aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul törenle açıldı. Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek (sol 3), CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara (sol 2), İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci (solda) ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) katıldı.

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