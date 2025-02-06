İskenderun'da Depremlerde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Anma programı, Alevi Kültürünü Araştırma Derneği (AKAD) tarafından derneğin kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. AKAD Başkanı Nihat Yenmiş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Yenmiş, depremin insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkati çekti.

Programa, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin ve birçok vatandaş katılım gösterdi.