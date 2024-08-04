İskenderun'da Galatasaray-Beşiktaş Maçı Dev Ekrandan İzlendi

İskenderun'da Süper Kupa Heyecanı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, futbolseverler Türkiye Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş'ı dev ekrandan izleme fırsatı buldu.

Dev Ekranda Futbol Keyfi

İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan dev ekran, geniş bir izleyici kitlesine ev sahipliği yaptı. Taraftarlar, iki ezeli rakip olan takımlarını desteklemek için burada toplandı. Maçın Sonucu ve Coşku

Maçın heyecanı dolu dolu yaşanırken, Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte siyah-beyazlı takımın tutkulu taraftarları, maçın hemen ardından konvoy oluşturarak galibiyetlerini kutladı.