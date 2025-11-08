İskenderun’da Kaldırımdaki Çocuğa Çarpan Otomobil: Ömer Helebi Yaşamını Yitirdi

İskenderun'da kontrolden çıkan 80 ADK 029 plakalı otomobil kaldırımdaki Ömer Helebi'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:42
İskenderun’da Kaldırımdaki Çocuğa Çarpan Otomobil: Ömer Helebi Yaşamını Yitirdi

İskenderun’da Kaldırımdaki Çocuğa Çarpan Otomobil: Ömer Helebi Yaşamını Yitirdi

HATAY (İHA) — Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı. Olayda ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 80 ADK 029 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen Ömer Helebi'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve deliller

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde çocuktan geriye terlikleri kaldığı görüldü.

