İskenderun'da Konteynerden Bilgisayar Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2 Zanlı Tutuklandı

İskenderun'da konteynerden bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Eylül tarihinde Meydan Mahallesi'ndeki bir konteynerden dizüstü bilgisayar çalınmasıyla ilgili soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan tespitler sonucunda şüphelilerin M.T. ve Y.Y. olduğu belirlendi ve her iki zanlı da gözaltına alındı.

Görüntülerdeki ayrıntı

Kamera kaydında, şüphelilerden birinin dışarıda gözcülük yaptığı, diğerinin ise pencereden konteynere girerek dizüstü bilgisayarı aldığı görüldü.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Gözaltındaki zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe her iki şüpheli de tutuklandı.