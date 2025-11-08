İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

İskenderun'da S.S., mankenin üzerindeki 1.000 TL'lik montu giyip gitti; güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalanan zanlı, farklı iş yerlerinde hırsızlık iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:37
Güvenlik kamerasına yansıyan anlar ve emniyetin operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine gelen şahsın, mankenin üzerine giydirilmiş olan 1.000 TL değerindeki montu kendi malıymış gibi giyip gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akıl almaz hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs mahkemece tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerde zanlının rahat tavırlarla manken üzerindeki 1.000 TL değerindeki montu giyip iş yerinden ayrılması ile bir marketten kasiyerin telefonunu çaldığı anlar yer alıyor. Şahsın davranışları görüntülerde şaşkınlık yarattı.

Mehmet Kuluman, iş yerinden çalınan montun bin TL değerinde olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı: 'Olay günü abim dükkanı bana emanet etmişti. Biz yan tarafta oturuyorduk. Şahıs gelip mankenin üzerindeki ceketi giyip gidiyor, çok rahat davranıyor, hiç panik yapmıyor. Montun yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Emniyet ekipleri kısa sürede yakaladı, montu da geri aldık. İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.'

