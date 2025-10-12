İskenderun'da Marketin Dondurma Dolabından Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Hatay İskenderun'da 29 Eylül'de Numuneevler Mahallesi'ndeki marketin dondurma dolabından çalınan ürünler güvenlik kamerasınca görüntülendi; işletme yaklaşık 7 bin lira zarar etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 14:08
Numuneevler Mahallesi'ndeki olay güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir marketin önündeki dondurma dolabında muhafaza edilen ürünlerin çalınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 29 Eylül tarihinde gerçekleşti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme çalışanı İsmet Tunç, bir şüphelinin dolaptaki ürünleri çaldığını fark etti.

Tunç, AA muhabirine, hırsızlık nedeniyle yaklaşık 7 bin lira zarar ettiklerini söyledi.

"Gece saatlerinde marketi kapatacağım sırada kilitlemek için yanına gittiğim dondurma dolabındaki ürünlerin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izleyince zanlıyı gördük. Adam yakalanır ya da bulunursa şikayetçi olacağız."

