İskenderun'da Marketin Dondurma Dolabından Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Numuneevler Mahallesi'ndeki olay güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir marketin önündeki dondurma dolabında muhafaza edilen ürünlerin çalınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 29 Eylül tarihinde gerçekleşti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme çalışanı İsmet Tunç, bir şüphelinin dolaptaki ürünleri çaldığını fark etti.

Tunç, AA muhabirine, hırsızlık nedeniyle yaklaşık 7 bin lira zarar ettiklerini söyledi.

"Gece saatlerinde marketi kapatacağım sırada kilitlemek için yanına gittiğim dondurma dolabındaki ürünlerin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izleyince zanlıyı gördük. Adam yakalanır ya da bulunursa şikayetçi olacağız."

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şüphelinin marketin önündeki dolapta bulunan dondurmaları çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Güvenlik kamerası kaydını inceleyen işletme çalışan İsmet Tunç, bir şüphelinin dolaptaki ürünleri çaldığını fark etti.