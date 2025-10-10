İskenderun'da Otobüs Şoförü 103 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Olayın ayrıntıları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

31 AVN 188 plakalı halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta yaptığı kontrolde koltuk üzerinde bir poşet fark etti. Poşetin içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, poşetin yolculardan Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi. İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

Sürücünün açıklaması

Gazetecilere konuşan otobüs şoförü Ümit Tosun, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahat olduğunu söyledi. Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı.

