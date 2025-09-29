İskenderun'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı
Kaza Detayları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpıp devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kazada sürücü olarak yer alan Neslişah K. (25) yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı ve devrildi.
Olay sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ölü ve Yaralılar
Kazada kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında yaya Mahmut M. (27), sürücü Neslişah K. ve araçtaki yolcu Berfin Y. (24) bulunuyor.
Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cenazeler ve Defin
Kazada ölen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak'ın naaşları işlemlerin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolak'ın cenazesi Kayalı Mahallesi Mezarlığı'na, Dönmez'in cenazesi NATO Mezarlığı'na, Altunpak'ın cenazesi ise Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Ölen 3 kişinin tır sürücüsü olduğu, Altunpak'ın 2 yıl önce domates yüklü tırla geçirdiği kazayı kırıklarla atlattığı öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.