İskenderun'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun'da 38 RS 013 plakalı otomobil kaldırımdaki yayalara çarparak devrildi: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölenler Şanlıurfa'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:50
Kaza Detayları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpıp devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazada sürücü olarak yer alan Neslişah K. (25) yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı ve devrildi.

Olay sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ölü ve Yaralılar

Kazada kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında yaya Mahmut M. (27), sürücü Neslişah K. ve araçtaki yolcu Berfin Y. (24) bulunuyor.

Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cenazeler ve Defin

Kazada ölen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak'ın naaşları işlemlerin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolak'ın cenazesi Kayalı Mahallesi Mezarlığı'na, Dönmez'in cenazesi NATO Mezarlığı'na, Altunpak'ın cenazesi ise Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Ölen 3 kişinin tır sürücüsü olduğu, Altunpak'ın 2 yıl önce domates yüklü tırla geçirdiği kazayı kırıklarla atlattığı öğrenildi.

