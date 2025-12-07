İskenderun’da Şiddetli Fırtına: Apartman Duvarı Çöktü, 3 Otomobil ve 1 Motosiklet Hasar Gördü

Hatay İskenderun’da gece etkili fırtına, bir apartmanın dam duvarını çökertti; 3 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü, yaralanma bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:09
Pınarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan hasar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının yıkılmasına neden oldu. Duvarın altında kalan 3 otomobil ve 1 motosiklet hasar görürken, olayda yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun ilçesi bağlı Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, binanın dam duvarının aniden çökmesine yol açtı. Çökmenin ardından oluşan toz bulutu çevrede paniğe neden oldu ve park halindeki araçlarda maddi zarar oluştu.

16 yaşındaki Ferhat Atar olayı şöyle anlattı: "Çok şiddetli bir fırtına vardı. Dükkanın önünde abimle oturuyorduk. Bir anda büyük bir toz bulutu yükseldi, araçlar pert oldu. Burada bir çocuğun motosikleti vardı, o da zarar gördü. Yaklaşık 10 dakika önce de uçan bir tahta, dükkan çalışanının aracının tamponunu ezmişti. Olay sırasında içeride oturan bir ablamız da çok korktu, biz hemen uzaklaştırdık. 112’yi aradık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Daha sonra bina sahipleri geldi ve araçlar çekildi. Gerçekten deprem gibiydi, çok büyük bir gürültü oldu" dedi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken araç sahipleri ve bina sakinleri hasarın tespit edilmesi için çalışmalar yürüttü.

ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞEN DUVAR PARÇALARI

