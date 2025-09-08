İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü, Zanlı H.E. Tutuklandı
Olayın Detayları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada H.F.B. hayatını kaybetti. Olay, Meydan Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.
Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında H.E. tabancayla H.F.B.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.F.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemeleri polis tarafından başlatıldı.
Gözaltı ve Tutuklama
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.