İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü, Zanlı H.E. Tutuklandı

İskenderun Meydan Mahallesi'nde trafikte çıkan silahlı kavgada H.F.B. yaşamını yitirdi; zanlı H.E. gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:08
Olayın Detayları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada H.F.B. hayatını kaybetti. Olay, Meydan Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.

Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında H.E. tabancayla H.F.B.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.F.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemeleri polis tarafından başlatıldı.

Gözaltı ve Tutuklama

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

