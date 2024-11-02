İskenderun'daki İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun'da Yangın Paniği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, otluk alana sıçrayarak tehlike yarattı. Yangın, İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Ahşap kalıpların bulunduğu dördüncü katta, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, hızla binanın çevresindeki otlu alana da yayıldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine sevk edilen yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.