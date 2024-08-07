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İskenderun Körfezi'nde Ulla Gemisi'nin 20 Yıl Sonra Görüntülenmesi

20 yıl önce batan Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve ekibi tarafından görüntülendi; zengin ekosistemi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:20
İskenderun Körfezi'nde Ulla Gemisi'nin 20 Yıl Sonra Görüntülenmesi

Ulla Gemisi'nin Su Altındaki Gizemi Ortaya Çıktı

İskenderun Körfezi'nin derinliklerinde gizlenen M/V Ulla Gemisi, 20 yıl sonra su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından görüntülendi.

Dalış Deneyimi ve Ekip

Ceylan ve dalış eğitmeni Mahmut İğde, 2004 yılında 2 bin 200 ton toksik atık yüküyle batan bu geminin bulunduğu noktaya 6 Eylül’de düzenledikleri dalışla ulaştı. Yaklaşık 40 metre derinliğe inen ekip, batığın son durumunu gözlemleme fırsatı buldu.

Ekosistem ve Deniz Canlıları

Dalış sırasında, Ulla Gemisi'nin etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı bir şekilde incelendi. Tahsin Ceylan, dalış sonrası yaptığı açıklamada, "Gemi artık doğal bir resif haline gelmiş. Sayısını tahmin edemediğim kadar deniz canlısı mevcut. Orfoz, lagos gibi birçok tür gözlemledik," diyerek heyecanını dile getirdi.

Nesli Tehlike Altında Türler

Ceylan, dalış sırasında nesli tehdit altında olan canlılarla da karşılaştıklarını belirtti ve bu türleri de görüntülediklerini ifade etti. Eğer geminin bulunduğu bölge koruma altında olmasaydı, daha fazla dalış gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

Yeni Dalış Destinasyonu

Ulla Gemisi'nin bulunduğu alan, son yıllarda gözde bir dalış destinasyonu haline gelmiş durumda. Ceylan, dalış sonrası oldukça memnun kaldıklarını ve yeni maceralar için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

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