İSKİ'den Haber Var: Baraj Doluluk Oranları Değişti! Barajlarda Son Durum Ne?

İstanbul’da son 15 günde yaşanan sağanak yağışlar, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan barajlara can suyu oldu. İSKİ, barajların doluluk oranının yüzde 24.54’e yükseldiğini açıkladı. Meteoroloji ise hafta sonu da yağış beklendiğini duyurdu.





İstanbul’da Barajların Doluluk Oranı Yüzde 8.36 Arttı

Mega kentte, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, barajlardaki su seviyesini yükseltti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Kasım Cumartesi itibariyle barajların doluluk oranının yüzde 24.54’e ulaştığını açıkladı. Bu oran, 11 Kasım’da yüzde 16.18 olarak ölçülmüştü. Böylece 15 günlük süreçte barajlardaki doluluk oranı yüzde 8.36 artmış oldu.





Barajlarda Doluluk Oranı En Yüksek Olan ve Olan Barajlar Hangileri?

İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’da su sağlayan 10 baraj arasında doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 44.75 ile Ömerli Barajı oldu. Bu barajı, yüzde 43.25 ile Elmalı Barajı ve yüzde 38.6 ile Darlık Barajı takip etti. Doluluk oranı en düşük olan baraj ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere Barajı oldu. Bu barajı, yüzde 5.87 ile Kazandere Barajı ve yüzde 7.31 ile Sazlıdere Barajı izledi.





Hafta Sonu da Yağış Bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta sonu da yağış tahmini yaptı. Buna göre, cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu olması beklenen İstanbul’da, her iki günde de sağanak yağış görülecek. Yağışların, barajlardaki doluluk oranını daha da artırması umut ediliyor.