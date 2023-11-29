İSKİ'den Kritik Paylaşım: Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nden barajlarla ilgili güncel paylaşım geldi. 11 kasım tarihli başlayan yağışların aralıklarla devam etmesi sonucu baraj doluluk oranları merak konusu olmuştu. Devam eden yağışların barajların doluluğunu olumlu yönde artırdığı belirtildi. İSKİ tarafından yapılan son paylaşım ile barajların durumu hakkında yeni bilgiler verildi.





11 Kasım tarihli verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 16.18 seyrinde ilerlerken, son yağışlarla birlikte bu oran da arttı. An itibari ile 28 kasım tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışın ardından bu oran 25.47 seviyelerine yükseldi.

Baraj Doluluk Oranları 25.63 Oldu!

Yapılan açıklamaya göre son 19 günlük yağışın etkisi barajlarda görülmeye başlandı. 29 kasım itibari ile yapılan açıklamada İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesinin yüzde 25.63 oranlarına yükseldiği belirtildi. Diğer bir ifade ile yağışların devam ettiği 19 günlük süre zarfında barajlarda yüzde 9.45 oranında bir artış yaşandı.





Yağışlar Devam Edecek

Meteorolojiden gelen açıklamaya göre ise yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Bu durumun da barajlardaki su seviyesine olumlu yönde etki göstermesi bekleniyor.