İSKİ'den Su Tasarrufu İçin Pelatör Dağıtımı

İSKİ, Su Tasarrufuna Destek Oluyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla musluk başlıklarına takılan perlatör dağıtımına start verdi. Bu özel aparatlar, su akışını dengeleyerek kullanıcıların su tüketimini %40 oranında azaltmasına yardımcı oluyor.

Kampanya Detayları

İSKİ, su tasarrufunun önemini vurgulamak üzere 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Pek çok bireyin katılımına açık olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen aboneler, iski.istanbul web sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvuru işlemlerinin ardından katılımcılar, aldıkları 'teşekkür' sertifikası ve sayaç numaralarını [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Ürünlerin Dağıtımı

İSKİ, gerekli belgelerin teslim alınmasının ardından perlatörleri adreslere ulaştırıyor. Böylece, İstanbul genelinde su tasarrufu bilincinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.