İSKİ'den Üsküdar'daki Atık Su Sorununa Açıklık

İSKİ'den Üsküdar'da Atık Su Açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar'da meydana gelen denize akan atık su sorunuyla ilgili saha incelemeleri sonucunda önemli bilgilere ulaştı. Kuleli Caddesi üzerindeki yaklaşık 100 metrelik kanalizasyon hattının ekonomik ömrünü tamamladığı ve kesit olarak yetersiz kaldığı tespit edildi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Üsküdar Kuleli Mahallesi Kuleli Caddesi'nde denize atık su deşarjının olduğunun belirtilmesi üzerine kapsamlı incelemeler yapıldığı ifade edildi. Bu incelemelerde, Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi ve çevredeki restoranların atık su çıkışlarında yağ tutucu sistemlerinin olmaması nedeniyle yoğun yağ ve yiyecek atıklarının birikimi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılı itibarıyla bu hattın 1900 metrelik kısmında 44 metreküp atık su hattı temizliğinin tamamlandığı, bölgedeki sistem için periyodik kontroller ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Bölgede kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla projelendirme çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, Nisan 2025'te kazı yasaklarının sona ereceği ve klasik boru itme yönteminin kullanılacağı bildirildi. Bu çalışmalarla, atık suların arıtma tesislerine yönlendirilmesi ve Boğaz'a atık su girişinin önlenmesi hedefleniyor.